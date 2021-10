Genoa, 777 Partners offre la presidenza a Zangrillo

Nuovo nome per la presidenza del Genoa dopo il passaggio di proprietà al fondo americano.

La nuova società che sta per acquistare il Genoa – la 777 partners – è sempre stata al fianco della squadra durante le partite del weekend e non solo. E questa domenica, per assistere a Genoa-Sassuolo allo Stadio Luigi Ferraris (2-2), accanto ad Andres Blazquez, rappresentante della 777 partners da subito molto vicino alla squadra, era presente anche Alberto Zangrillo, il professore universitario e primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare all’ospedale San Raffaele di Milano, noto anche per essere il medico personale di Silvio Berlusconi. Zangrillo, che da sempre è un tifoso del Genoa, è un forte candidato a prendere il posto da nuovo presidente del Genoa.