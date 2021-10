Cagliari-Samp, Thorsby: Delusi dal risultato

Morten Thorsby con la sua torsione sotto-porta ha segnato il primo gol nella Serie A TIM 2021/22, ma non può certo essere soddisfatto.

Il norvegese infatti parla così dalla “Unipol Domus”: «Siamo delusi: dovevamo iniziare forte, ci eravamo detti così e invece… Sapevamo che questo è un campo difficile, ma oggi siamo stati meno concentrati nelle situazioni fondamentali e il Cagliari nei suoi pochi momenti è finito in gol. È difficile da spiegare come sia finita 3-1. Abbiamo perso una gara importante, ora sono tutte fondamentali per prendere subito punti».

Sfortuna. «Sono le piccole cose che determinano le partite – continua il norvegese -, siamo stati meno determinati del solito. Dobbiamo guardare a noi stessi e migliorare. Non abbiamo creato molto, ma abbiamo avuto delle situazioni per il pari, soprattutto con Omar e con Caputo, sul quale non so se c’era il rigore o no. L’ammonizione e la squalifica? Non sono stato fortunato in questo inizio di stagione: questo giallo voglio rivederlo, perché mi è sembrato di aver preso la palla prima di lui. Invece sarò squalificato ed è una cosa che mi fa male».