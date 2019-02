Genoa, Sanabria: spero di aiutare i miei nuovi compagni

Chissà che non esca un’altra ciambella col buco. Difficile pensare che vada come la prima puntata… Un inizio da favola. Il gol a Empoli dopo sei minuti dall’ingresso in campo. Il primo subentrato a timbrare in questa stagione alzandosi dalla panchina.

Per Antonio Sanabria sarà la prima volta davanti ai nuovi tifosi e al ruggito della Gradinata Nord. Già, la prima volta… Tra quelle che non si scorderanno più?

“Sono arrivato da poco, ho molto da lavorare” usa toni bassi il nuovo ‘puntero’ del Grifone. “Non sono qui per sostituire qualcuno, penso solo a dare il mio contributo al mister e ai compagni. Con il Sassuolo, mia prima squadra italiana, fu un’esperienza umanamente istruttiva, da cui ho imparato tanto anche se sportivamente non fu indimenticabile per come andò”.