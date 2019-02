Sestri Levante-Savona, Grandoni: Partita impegnativa

Oggi, alle 14.30, il Savona sarà impegnato al Sivori di Sestri Levante, questa mattina ha analizzato il match Mister Grandoni in conferenza stampa.

“Domani affronteremo un Sestri Levante che all’ultimo giorno di mercato si è regalata un giocatore come Sancinito, questo a sottolineare che hanno la volontà di tirarsi fuori dalla zona play-out. Corrono tanto soprattutto nelle gare casalinghe, sono molto aggressivi e hanno messo in difficoltà tante squadre, gli unici ad aver battuto la capolista Lecco.

A Sestri il terreno ci darà la possibilità di avere un gioco più armonioso e brillante rispetto alle gare giocate in casa dove siamo costretti a snaturare quelle che sono un pò le nostre caratteristiche. A disposizione avrò anche Zola, ragazzo che conoscevo e può adattarsi, grazie alle sue caratteristiche, sarà utile da qui a fine stagione.

Per noi è importante fare sempre il massimo per vincere ogni partita, gli stimoli ci devono sempre essere perchè ognuno di noi deve dimostrare la sua professionalità. Siamo in un girone che a parte la corazzata Lecco saremmo a giocarci il primo posto con Sanremo, Casale, per noi comunque sarà importante lottare fino alla fine e anche se dovessimo arrivare ai play-off per noi sarà importante per giocarci le nostre carte anche fuori dal rettangolo verde.”