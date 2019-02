Panda fuori strada ed in bilico su precipizio, salvataggio difficoltoso per i VVF

Difficile intervento difficoltoso ieri sera per i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari. Intorno alle 19 i pompieri si sono recati in località Bevena, comune di Borzonasca, per un incidente stradale.

Una Fiat Panda, per cause ancora in via di accertamento, era uscita fuori strada in una curva rimanendo in bilico su una scarpata.

Dei tre occupanti, solo uno è riuscito a uscire dall’abitacolo e a chiedere aiuto. Due anziani, un uomo e una donna, sono invece rimasti bloccati all’interno del veicolo.

La squadra dei VVf ha ancorato l’auto in modo che non scivolasse nel dirupo.

Successivamente con l’aiuto dei sanitari del 118 e con molta difficoltà per il rischio di scivolare loro stessi a valle, hanno estratto e salvato i due passeggeri rimasti feriti.