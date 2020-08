Sconfitta ed eliminazione per la Roma che si ferma nella sua corsa europea contro il Siviglia vero specialista dell’Europa League.

Niente Final Eight di Europa League per i giallorossi, eliminati dalla competizione dopo il 2-0 degli spagnoli. Nella gara secca disputata a Duisburg, valida per gli ottavi di finale, decidono le reti di Reguilón (con la complicità di Pau Lopez) ed En-Nesyri su assist di Ocampos. Nella ripresa poca fortuna per Mkhitaryan e Dzeko, traverse di Koundé e Banega per gli andalusi. Espulso Mancini nel finale

SIVIGLIA-ROMA 2-0

12′ Reguilón, 44′ En-Nesyri

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos (95′ Vazquez), En-Nesyri (93′ De Jong), Suso (68′ Munir). All. Lopetegui

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Ibañez, Kolarov (78′ Villar); Bruno Peres, Cristante, Diawara (58′ Perez), Spinazzola; Zaniolo (58′ Pellegrini), Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Kolarov (R), Diego Carlos (S), Pellegrini (R), Jordan (S)

Espulso: Mancini (R) al 99′