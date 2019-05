Genoa-Roma, Prandelli: Soddisfatto della prestazione

Mezzo pieno o mezzo vuoto? E’ un pareggio difficile da commentare per Prandelli.

Una partita che nel finale ha riservato il succo spremendo colpi di scena. “Sono contento della prestazione. La squadra è solida e ha dato tutto creando diverse occasioni da rete. Purtroppo non finalizziamo in proporzione. Ho apprezzato la reazione e anche l’ordine. E’ importante ricaricarci, non perdere fiducia. Siamo in corsa. Abbiamo la convinzione sabato con l’Atalanta, la squadra più in forma, di poter giocare una grande gara. I rigori purtroppo si sbagliano. L’ambiente? E’ stato straordinario. Chi è venuto non ci ha fatto sentire soli anche nelle difficoltà e li ringrazio. Carattere, fiducia e determinazione: stiamo lavorando su questo. Come sull’equilibrio e le distanze tra i reparti. Peccato perché oggi potevamo mettere la ciliegina…”.