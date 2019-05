Genoa-Roma, Zukanovic: Ottimo punto per la salvezza

Una gara di sostanza e una prova che ha messo d’accordo tutti. Il Genoa è vivo e si presenta al rush finale sull’onda di una partita interpretata bene. Ervin Zukanovic dalla sua ha l’esperienza per indicare la rotta. “Abbiamo giocato un’ottima partita contro una grande squadra come la Roma. Siamo riusciti a mettere in pratica ciò che avevamo preparato. Questo è un ottimo risultato, la squadra c’è e ha dato un segnale. Dispiace per chi non è venuto allo stadio. E’ tutto comunque nelle nostre mani, continueremo a fare sacrifici per raggiungere l’obiettivo. Soffermarsi a commentare l’episodio del rigore è sbagliato, Sanabria si è preso una grossa responsabilità. Ci faremo trovare pronti. Il duello con Dzeko? E’ sempre uno stimolo misurarsi con giocatori così”.