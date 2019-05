Parma-Samp,Barreto: Felice di essere tornato

Edgar Barreto è tornato. Era il 4 novembre 2018, quando il paraguayano, accasciandosi a bordocampo, si trovava costretto a gettare la spugna contro il Torino per un brutto infortunio. Con l’ingresso in campo al “Tardini” di Parma il calvario si può dire concluso. «Tanto tempo è passato dall’ultima volta – racconta il veterano -, sono felice però di essere rientrato: questo è l’importante. Stare fuori non è facile. Peccato per il risultato di oggi. Ormai il problema è sistemato. Nelle ultime tre abbiamo l’obbligo di dare ai nostri tifosi una gioia per finire nel migliore dei modi». Ora gli ultimi appuntamenti dove Barreto vorrà scendere in campo.