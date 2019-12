Genoa, ripresa allenamenti in vista dell’Ascoli

Sotto la pioggia sferzante che ha colpito il ‘Signorini’ in mattinata. In campo a poche ore dalla brusca frenata di sabato, per smaltire le scorie e preparare il prossimo impegno. Ravvicinato. Il Genoa si è allenato in vista del match di Coppa Italia che dista soltanto due giorni. Alle 18 di martedì al Ferraris arriva l’Ascoli. E’ già ante-vigilia. Inizio di giornata in club house all’ultimo piano di Villa Rostan e via sui campi del centro sportivo rimodernato. Lavoro di scarico per chi ha giocato, ma anche già un primo focus sull’avversario. Lunedì è prevista la sessione pomeridiana di rifinitura. La possibilità di voltare subito pagina. E di dare una sterzata decisa.