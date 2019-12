In arrivo a Genova WEPA Expo dedicato al mondo dei matrimoni

WEPA EXPO Wedding & Party Expo.

E’ il nuovo appuntamento dedicato al mondo dei matrimoni, alle feste e al Natale.

7 e 8 DICEMBRE 2019. Palazzo della Borsa. Via XX Settembre 44, Genova.

E’ una fiera espositiva ad ingresso libero dove esporranno alcuni tra i migliori operatori del mondo wedding & party, ci saranno momenti e iniziative di taglio B2B dedicati agli operatori e ai professionisti del settore, e inoltre showcooking, degustazioni, sfilate, magia, intrattenimento, spettacoli, idee per grandi e piccini!

PROGRAMMA E ORARI

Sabato 7 Dicembre

Ore 9.00 – 12.30 Conference (partecipazione riservata agli operatori e ai professionisti del settore, per accreditarsi scrivere a conference@wepaexpo.com)

Ore 10.00 Apertura Area Expo

Ore 15.00 il Monocirco uno Show con uno degli artisti di Fem Spettacoli “Squilibrio”

Ore 16.00 Baby Dance con I Boss delle Feste

Ore 17.00 Dancing Time con Obiettivo Danza ASD

Ore 18.00 Showcooking con Alessandro Dentone e degustazione a seguire (su prenotazione, max. 30 posti, scrivere a info@fastandevents.it)

Ore 19.00 Chiusura Area Expo

Animazione e intrattenimento bimbi (palloncini, truccabimbi) tutto il pomeriggio

Domenica 8 Dicembre

Ore 14.00 Apertura Area Expo

Ore 15.00 Show – spettacolo con il Mago Alex

Ore 16.00 Sfilata abiti da sposa, sposo, cerimonia (damigelle, mamme)

Ore 18.00 Dancing Time con Swingin’ Genova

Ore 18.45 Music Time con T&M Live

Ore 19.00 Chiusura Area Expo

Animazione e intrattenimento bimbi (palloncini, truccabimbi) tutto il giorno

L’evento è organizzato da Fast&Events in collaborazione con il Comune di Genova – Genova More Than This, Convention Bureau Genova e Genova Wedding, Regione Liguria e con il patrocinio di Confartigianato Genova e Confesercenti.

Espongono: ADFood Experience, Eventi Musica In, Fabbrica Oreficeria, Gioia Creative by Maria Gioia, Giulio Bardelli Photographer, I Boss delle Feste, Il mondo a colori – agenzia viaggi, La Nuova Torrigiana, MK Sound & Light Service, Le Terrazze del Ducale, Razore Abbigliamento, Silent Arena, Vanny Spose, Video Voyagers e un gruppo di artigiani del prestigioso marchio Artigiani in Liguria.

INGRESSO LIBERO CON REGISTRAZIONE al seguente link:

Clicca per registrarti

Per ulteriori informazioni e contatti consultare il sito dedicato www.wepaexpo.com