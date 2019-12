Samp, i convocati di Ranieri per il Cagliari

Vigilia di campionato per la Sampdoria, che domani, lunedì, affronterà il Cagliari nel posticipo della “Sardegna Arena”. In mattinata allenamento sotto la pioggia sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco a base di attivazione e sviluppi tecnico-tattici. Al termine della seduta Claudio Ranieri ha reso noto l’elenco dei 22 convocati per la gara con i rossoblù.

Singoli. Cinque gli indisponibili: Edgar Barreto (terapie e fisioterapie), Bartosz Bereszynski (programma di recupero in corso in Polonia) Andrea Bertolacci (terapie e fisioterapie), Federico Bonazzoli (programma di recupero individuale in palestra) e Fabio Depaoli (programma di recupero individuale in piscina). A seguire la lista completa.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.