Genoa, Regno: Con l’Atalanta per fare bene

Carlo Regno, vice di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa, ha fatto il punto sulla salvezza del Grifone.

“Secondo me questa è stata la rimonta più complicata. Passano gli anni, le altre non me le ricordo così bene e l’ultima resta di più nella memoria e questa è stata molto complicata”.

“L’Atalanta si affronta con tanta umiltà e tanta voglia di far bene. Giocheranno molti ragazzi che in questa parte del campionato hanno giocato bene. Credo che si vorranno mettere in mostra e ho molta fiducia: il Genoa in rosa ha giovani molto interessanti. Il nostro è un lavoro di squadra. Ballardini è stato il primo a parlare al plurale, poi è stato imitato da altri allenatori. Ha avuto questa intuizione perché il nostro è un gruppo davvero unito e lui si sente di dire così. Poi è una persona di un altro livello, ha un diverso spessore. Spiace dirlo ma è così. Le vittorie con Napoli e Parma? Napoli ha dato tanta fiducia nel proseguire il nostro lavoro con entusiasmo e nel credere nella salvezza sempre di più. Quando raggiungi una vittoria come quella ci sono tante componenti. Tra cui possiamo anche dire che ci è andata bene: bisogna essere giusti e obiettivi. La vittoria di Parma ci ha fatto credere sempre più nella salvezza, è stata importantissima”.