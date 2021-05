Arbitri A: i direttori di gara di Genoa, Samp e Spezia

La C.A.N. ha ufficializzato le designazioni per la 37ma giornata di Serie A Tim, ultimo turno in calendario allo stadio Ferraris. La direzione dell’incontro tra Genoa e Atalanta (sabato, ore 15, diretta tv SKY) è stata affidata a Livio Marinelli, appartenente alla sezione A.I.A. di Tivoli. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Luca Banti (Gruppo Var Pro – sezione Livorno), con la collaborazione di Dario Cecconi tesserato nel distretto di Empoli. Il ruolo di assistenti verrà svolto da Pietro Dei Giudici e Orlando Pagnotta, in rappresentanza delle sezioni di Latina e Nocera Inferiore. I compiti di quarto ufficiale verranno espletati da Antonio Giua (distretto A.I.A. di Olbia).

a designazione arbitrale per Udinese-Sampdoria, gara in programma domenica 16 maggio (ore 15.00) alla “Dacia Arena” di Udinese e valida quale 37.a giornata della Serie A TIM 2020/21.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo.

Assistenti: Muto di Torre Annunziata e Mokhtar di Lecco.

Quarto ufficiale: Ros di Pordenone.

VAR: Abbattista di Molfetta.

AVAR: Tolfo di Pordenone.

L’ AIA ha reso noto che sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere la sfida valida per il 37° turno di campionato , in programma sabato 15 maggio alle ore 15:00 sul terreno dell’ ”Alberto Picco” contro il Torino.

L’incontro vedrà come assistenti Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2 e Valerio Colarossi della sezione di Roma 2; Quarto Ufficiale sarà Manuel Volpi di Arezzo. Al Var, Maurizio Mariani di Aprilia, Avar, Rodolfo Di Vuolo di Castellammare.