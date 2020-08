Genoa quindicesimo per il valore medio delle reti segnate

Calcolatrici azionate da polpastrelli che pigiano sulle tastiere per rispondere al quesito. Questo qua. Quanto hanno fruttato i gol all’attivo in un campionato così prolifico sotto porta (1154 gol totali), e musicato al ritmo dei din don diffusi dai maxischermi per comunicare le prodezze di giornata? ‘Na filastrocca… I conti sono presto fatti. Ognuna delle (47) reti segnate dal Grifo ha inciso per lo 0,86 di punti in classifica, al netto della tara, di più, del fardello delle 73 segnature finite nel proprio sacco… Quartultima ‘difesa’ del torneo. Udite, udite. Questa graduatoria vede in testa l’Udi…nese. Ognuno dei 37 gol fatti ha reso mediamente 1,22 punti. Il Genoa occupa la quindicesima piazza in questo caso.