Entella, Gozzi indeciso su Boscaglia: panchina bollente

E’ sempre più nebuloso il futuro di Boscaglia nonostante l’ottima stagione in casa Entella.

Il patron ligure Gozzi si sarebbe preso ancora un pò di tempo per decidere ma l’allenatore sembra sempre più distante da Chiavari ed incominciano a girare voci su possibili nuovi allenatori.

Fra gli elementi sondati ci sarebbe anche quello di Aurelio Andreazzoli che adesso sarebbe balzato il pole rispetto ad altre candidature emerse negli ultimi giorni.

Altri possibili candidati per la panchina della squadra biancoceleste potrebbero essere Bruno Tedino, Massimo Oddo oppure Michele Marcolini, ex allenatore del Chievo esonerato per far spazio all’ex biancoceleste Alfredo Aglietti.