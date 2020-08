Genoa, primo giorno rossoblu di Maran

Prima visita a Villa Rostan, di buon mattino, per il nuovo tecnico Rolando Maran. Una presa di contatto a 360° con l’ambiente di lavoro, a partire dalla postazione assegnata al primo piano. Il benvenuto di dirigenti e dipendenti. Il sopralluogo alla sede, agli uffici, agli spogliatoi, ai campi e alla palestra del rinnovato Centro Signorini. Il tempo per un saluto a tutti e quello a Ivan Radovanovic, anch’egli ex Chievo. Poi le riunioni operative con l’intermezzo delle prove per la divisa firmata Ben Sherman, adornata dallo scudetto rossoblù. Il nuovo corso tecnico ha acceso il quadro. Appena gli esiti del secondo giro di test sanitari saranno smarcati, potrà partire l’attività sul rettangolo verde. Un folto gruppo di giocatori, al Syn-Lab Il Baluardo, ha terminato da poco gli esami a cui è stato sottoposto.