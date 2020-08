Savona. Vigili del fuoco mobilitati per un incendio divampato in un magazzino dove sono custoditi mezzi agricoli, fra i quali un trattore, in via Nazionale Piemonte alle spalle della stazione di Maschio.

Sono al lavoro due squadre della caserma di via Nizza che sono intervenute anche con l’autobotte.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno.

Non sembra, secondo le prime notizie, che si siano feriti.