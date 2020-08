Mercato Genoa, vertice di mercato svolto in sede

Un vertice di mercato a Villa Rostan, la sede del Grifone, nell’ottica dell’apertura della sessione estiva, in calendario la prossima settimana al Grand Hotel di Rimini. Come annunciato dal ds Daniele Faggiano in conferenza, l’ufficializzazione di mister Rolando Maran alla guida tecnica della squadra ha dato impulso a un incontro, per disegnare le strategie da cui scaturiscono i piani di azione per acquisti e cessioni. Una riunione servita come bussola, per il management sportivo, per allacciare le trattative (“stiamo valutando diverse situazioni”) alle linee programmatiche funzionali ai moduli di gioco. E’ tempo di iniziare a orientare le scelte, partendo dalle operazioni in fieri per la costruzione del Genoa edizione 2020/21.