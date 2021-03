Genoa, prima sessione in palestra oggi per i rossoblu

Il gruppo ha sostenuto in mattinata la prima delle due sedute di allenamento fissate per oggi dallo staff tecnico. Dopo il concentramento a Villa Rostan per la colazione, i giocatori si sono sottoposti a una seduta confinata quasi tutta in palestra, con l’appendice di alcune trasformazioni sul terreno di gioco. Un duro lavoro di potenziamento guidato dai preparatori Pilati e Gatto, con il supporto degli altri componenti lo staff. La sosta per il pranzo ha poi permesso di ricaricare le batterie in vista del secondo appuntamento, orientato da mister Ballardini e dal vice Regno sul versante tecnico-tattico, con una serie di addestramenti specifici e la bozza delle prove per il match di sabato.