E’ incominciato il rinfoltimento dei giardini Mariele Ventre da parte del Comune di Sestri Levante. Questi lavori prevedono la piantumazione di 16 nuove essenze per un investimento totale di oltre 6 mila euro.



I giardini sono stati creati alla fine dell’800, su progetto dell’Ing. Ingegnoli, come riconversione di un terreno agricolo. La loro caratteristica principale è quella di essere costituiti, fin dall’origine, da piante sempre verdi, che si sono mantenute anche nel corso delle modifiche a cui i giardini sono stati sottoposti, in particolare la ristrutturazione nel 1997.

Il tempo trascorso però, le infestazioni di parassiti e gli interventi di trasformazione hanno provocato il diradamento di alcune piante presenti.

L’intervento di questi giorni ha lo scopo di mitigare il diradamento, mantenendo intatte le caratteristiche originarie del parco.



Ieri sono stati piantumati quattro canfore, due tassi, due schinus molle (pepe rosa) e due pini pinea, mentre è attesa per i prossimi giorni la piantumazione di quattro magnolie e due pino strobus.



L’intervento rientra nel piano di cura del verde cittadino che mette al centro la manutenzione dei parchi, dei giardini e delle aiuole della città, sia con interventi di manutenzione del verde presente che con nuovi inserimenti di piante, laddove necessario. ABov