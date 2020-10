Genoa, Preziosi: Sospensione serie A non sul tavolo

Enrico Preziosi fa il punto sulla situazione dei contagi nel campionato di calcio di Serie A e dell’ipotesi sospensione del campionato.

“Non credo che ci siano le basi per interrompere il campionato. In base a ciò che vedo, la situazione non fa sorridere ma se tutto va avanti con le dovute precauzioni non comprendo perché il calcio debba fermarsi. Bisogna salvare lo spettacolo, anche se ciò comporta una competizione non corretta; bisogna salvare il campionato che deve andare avanti. Juventus-Napoli? Non so come finirà. Un intervento della Asl, chiamata essa in causa o no, c’è stato e bypassa regole e protocolli. La procura sta indagando sui comportamenti e questo è un altro discorso, potrebbe esserci anche una penalizzazione. Sono curioso anche io”.