Davide Craviotto rinnova l’appuntamento con il Trofeo delle Merende

Ancora Skoda per Davide Craviotto. Il portacolori della scuderia Project Team ritroverà la Fabia R5 della By Bianchi per la seconda volta in questa stagione sabato e domenica prossimi a Santo Stefano Belbo, in occasione del “Trofeo delle Merende”, rally a cui parteciperà in coppia con Fabrizio Piccinini.

“Dopo l’annullamento del Sanremo – osserva il pilota genovese – si è verificata la possibilità di recuperare l’impegno con la Fabia ed ho fatto in modo di non farmi sfuggire tale opportunità. Sono contento di partecipare, anche per il 2020, a questo appuntamento benefico che, indipendentemente dal mio piazzamento finale, spero sia una grande festa e che venga raggiunta una bella somma da destinare all’iniziativa “Io vinco nella ricerca””.

“Quanto alla gara – conclude Davide Craviotto – l’obbiettivo è quello di fare bene e di accrescere ulteriormente la conoscenza con la Fabia. In classe R5 saremo oltre venti concorrenti: per quantità e qualità degli avversari sarà dura ma mi farebbe piacere riuscire a tornare a casa soddisfatto per la prestazione fornita”.