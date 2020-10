Genoa, ripresa con alcuni rientri in pista

Dopo due giorni di riposo, fatta eccezione per pochi, la squadra si appresta a riprendere la preparazione, ancora a singhiozzo per le assenze che perdurano nonostante qualche ritorno. Tra i primi arrivati al Centro Signorini, insieme ai giocatori impegnati in preparativi e preriscaldamento, i collaboratori convocati dal tecnico Maran a Villa Rostan, attorno al tavolo del suo ufficio, per imbastire il piano di lavoro dei prossimi giorni. Nel cono delle attenzioni sono finite le presenze su cui contare nel gruppo. Il team manager (Vecchia) e della Primavera (Natuzzi) sono stati sensibilizzati sulla necessità di allertare i ragazzi di mister Chiappino, per rimpolpare l’organico nello sviluppo degli allenamenti.