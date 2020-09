Genoa, Preziosi: Giusto rinviare la sfida contro il Torino

Il presidente Preziosi commenta il possibile rinvio della gara Genoa-Torino in programma sabato per le positività di 14 giocatori del Grifone.

“In queste condizioni la partita non si può giocare. A parte l’elevato numero di giocatori positivi al COVID, noi non possiamo neppure allenarci. Vedremo poi di trovare una data del recupero che possa stare bene a tutti. Adesso aspettiamo notizie da Napoli, mi auguro che tutti i loro tesserati siano negativi. È un fatto straordinario, per evitare di correre rischi forse bisognerebbe giocare in un monastero e non uscire mai”.

Anche la sfida tra Juve e Napoli è appesa ad un filo.