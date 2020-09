Calcio, caso Genoa: due partite a rischio rinvio

Il caso Genoa con i 14 tamponi positivi sta scuotendo il mondo del pallone.

Due gare del prossimo weekend di Serie A sono a serio rischio. Anzi, la gara tra Genoa e Torino verrà quasi certamente rinviata dopo i 14 casi di Covid in casa rossoblù. A Perin e Schone, infatti, si sono aggiunti altre 12 persone tra calciatori e membri dello staff.

Un vero e proprio focolaio che mina il corretto svolgimento anche di Juve-Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno affrontano il grifone domenica al San Paolo e, prima di scendere in campo contro i campioni d’Italia devono attendere i risultati dei test. Alla fine, in vista anche dell’imminenete pausa per la Nazionale, si potrebbe rinviare l’intero turno, prendendo dunque tempo per risolvere l’emergenza ne migliore dei modi.