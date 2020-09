Spezia, lo schieramento di mister Italiano ad Udine

Lo Spezia questa sera vuole riscattare la sconfitta con il Sassuolo al Friuli contro l’Udinese.

Italiano vuole rifarsi dopo il ko rimediato al Manuzzi dal Sassuolo e pensa a un 4-3-3 con la conferma di Zoet in porta, Erlic e Terzi coppia centrale e Ferrer- Marchizza terzini. Dell’Orco non compare nella lista dei convocati. A centrocampo i favoriti per una maglia da titolare sono Deiola, Ricci e Maggiore, mentre in attacco potrebbe trovare subito spazio il nuovo acquisto Daniele Verde, in un tridente completato da Galabinov e Gyasi. Lungo l’elenco dei nuovi acquisti che dovrebbero partire dalla panchina: Sala, Chabot, Agoumé, Pobega, Farias, Agudelo e Piccoli sono tutti convocati.

SPEZIA (4-3-3) Probabile formazione: Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano