Genoa, Preziosi: Ancora 15 positivi, così finiamo in B

Il Genoa continua a subire i contraccolpi del cluster di Covid 19 che si è abbattuto sulla rosa di Maran.

“Ho ancora 15 giocatori positivi, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter, quella di Ibra è durata 16 giorni, per noi sarebbe un disastro. Che faccio, mando in campo sei Primavera? Ed il valore sportivo della partita? La Lega prevede un solo jolly, ma così rischiamo tanti 0-3 e così finiamo in B”.

Un grido di allarme che getta anche dubbi sul regolare svolgimento del massimo campionato italiano nei mesi futuri.