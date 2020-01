Genoa, prevendita per la trasferta di Verona

Sono state comunicate le le modalità di acquisto dei biglietti settore ospiti (Curva Nord Superiore) per la partita allo stadio Bentegodi con H.Verona, in programma domenica 12 gennaio con inizio alle 18. Il costo dei tagliandi, comprensivo di diiritti di prevendita, è di 22 euro per la tariffa intera e di 2 euro per gli Under 14. I titoli di accesso sono disponibili presso i punti vendita VivaTicket sul territorio nazionale (CLICCA QUI) oppure on-line tramite il sito www.vivaticket.it (solo biglietti interi). La chiusura della vendita è fissata sabato 11 gennaio alle 19. Fatte salve diverse disposizioni adottate in sede di G.O.S., l’utente residente nella regione / provincia di provenienza della squadra ospite, così come in altre regioni, non necessita di carta di fidelizzazione per l’acquisto del titolo di accesso in qualsiasi settore. Le richieste di introduzione striscioni vanno formalizzate a striscioni@hellasverona.it entro i termini riportati nel link seguente: http://www.hellasverona.it/stadiostriscioni.php

Punti vendita segnalati dal Circuito VivaTicket a Genova:

QUINTO VIAGGI (via Quinto, 90/R Genova)

ORARI: Lun-Ven: 09.30/12.30 15.30/19.00 Sab-Dom: Chiuso

TABACCHERIA LUCENTE (San Pacoret de Saint Bon, 1r Genova)

ORARI: Lun-Ven: 06.30/19.30 Sab: 07.30/19.30 Dom: 08.30/12.30

TABACCHERIA TREDICIBIS (piazzale Parenzo, 23b Genova)

ORARI: Lun-Sab: 07.00/19.00 Dom: 09.00/12.00

TABACCHERIA WTC (via de Marini, 13 Genova

ORARI: Lun-Ven: 08.00/19.00 Sab: 08.00/12.00 Dom: chiuso