Milan-Samp, Ranieri: Giocata gara quasi perfetta

Aveva chiesto ai suoi di ripetere la prova messa in campo prima della sosta al “Ferraris” contro la Juventus ma cercando di evitare i gol subiti dai bianconeri. Claudio Ranieri è stato accontentato: al “Meazza” la Sampdoria è riuscita a fermare il Milan sullo 0-0, al termine di una gara caparbia, convincente. «Ho visto un’ottima prestazione – afferma a caldo il tecnico -. Eravamo riusciti anche a fare gol nel primo tempo ma c’è stato un fuorigioco che ha viziato l’azione, però la squadra si è espressa bene, sono soddisfatto».

Semiperfetti. A chi gli chiede se resta l’amarezza per non aver centrato l’intera posta in palio, Ranieri risponde così: «Amarezza? No, quando vieni a giocare in questo stadio sai che devi fare una partita perfetta. Siamo stati semi-perfetti, peccato perché due punti in più ci avrebbero fatto piacere per la situazione di classifica in cui ci troviamo. Torniamo a Genova con tanti ammoniti, anche se non mi è sembrata una partita dura. Gli infortuni? Valuteremo la situazione di Depaoli e Ramírez insieme al dottore alla ripresa degli allenamenti».