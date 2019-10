Genoa, prevendita per la sfida salvezza contro il Brescia

Tirarsi fuori dalle sabbie mobili del penultimo posto in cui è caduto il Grifone, reduce dalla batosta di Parma, nel contesto di una classifica corta per i risultati della concorrenza. Sabato al Ferraris (20:45) arriva la neopromossa Brescia, impegnata stasera nel match con la Viola che chiude l’ottava giornata. La prevendita ha preso il via sul circuito Ticketone, tra ricevitorie autorizzate e canale on-line. Dalla giornata di martedì i tagliandi, con prezzi ribassati in ogni settore, saranno disponibili pure al Ticket Office al Porto Antico. Ingresso gratuito nei Distinti e nella Sud per gli Under 14 ritirando il biglietto sino alla vigilia presso la rivendita ufficiale.

Prezzi base (*Under 16): Tribuna Inf. Centrale: 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Settore 5 e Gradinata Sud 20 euro (*10), Ospiti 20 euro (*10).