Samp, Bonazzoli: Con la Roma siamo ripartiti

Corsa, conclusioni a rete, giocate ma soprattutto la voglia di dimostrare di poter fare la propria parte. La Sampdoria può contare su Federico Bonazzoli. L’attaccante ne ha dato ulteriore prova con la Roma. «Sono contento – ammette a fine gara -. Fin da quando sono arrivato mi sarebbe piaciuto poter dare il mio contributo, ora sono felice e spero di andare avanti così. La Samp è l’occasione della mia vita: tre mesi fa purtroppo sono retrocesso dalla B alla C con il Padova ed essere catapultato in una realtà importante come questa non è facile, ma è quello che volevo. Ora cerco di farmi trovare pronto, mettendo sempre la squadra al primo posto».

Scintilla. «Abbiamo cambiato allenatore – conclude Bonazzoli -: adesso siamo pronti a remare tutti dalla stessa parte insieme a mister Ranieri che è un grande condottiero. Serve la scintilla, serve l’episodio giusto: con la Roma abbiamo fatto una buona gara e non credo di esagerare dicendo che avremmo potuto conquistare la vittoria. Il nostro campionato è iniziato una seconda volta: continuiamo così, pensando partita per partita, dando sempre il massimo».