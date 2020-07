Genoa, preparazione e domani partenza per il Friuli

Giornata di ante-vigilia al “Gianluca Signorini”. Sono due i giorni che separano il Grifone dalla trasferta in Friuli, per la partita di domenica, con l’Udinese, alla Dacia Arena con inizio alle 19:30. Non sarà della gara Lasse Schone, incappato nella squalifica per somma di ammonizioni dopo il match di martedì. Per Pandev e compagni oggi una sessione mattutina, per tirare le fila e analizzare gli avversari, freschi di vittoria 2-0 all’Olimpico contro la Roma. Attivazione muscolare e surplus tecnico-tattico per la troupe di Davide Nicola e del vice Cacicia, con l’intermezzo dei lavori specifici per reparti. Non si riscontrano news particolari dall’infermeria, dove lo staff medico è impegnato a far rispettare le normative correlate ai protocolli sanitari. Per la giornata di sabato è prevista la rifinitura e la conseguente partenza per l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, con proseguimento a bordo di pullman e pulmini.