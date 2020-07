Genoa-Udinese la grande classica della Serie A

Domenica Genoa e Udinese si ritroveranno davanti, alla Dacia Arena, per il ventiseiesimo incontro nella massima serie. Una partita tradizionalmente ricca di gol (oltre tre a partita). L’ultimo successo artigliato dal Grifone porta la data del 2 novembre 2014. Finì 4-2 con le reti di Marchese e Falque nel primo tempo, Matri e Kucka nella ripresa. Per i padroni di casa, le firme di Di Natale e Widmer. La comitiva friulana è rientrata in charter la scorsa notte, dopo la vittoria conquistata all’Olimpico con la Roma nel posticipo del 29° turno. In vista della sfida con il Genoa una giornata di semi-relax per i giocatori scesi in campo nella capitale, con la puntuale verifica delle condizioni da parte dello staff sanitario. Domenica si affrontano le squadre di più antica costituzione nel calcio italiano. Di qui 1893, di lì 1896.