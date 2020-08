Genoa, pianificazione attività sportiva e di mercato

Una settimana, la seconda di riposo per i giocatori dopo il tour de force di fine campionato, condensata di riunioni per la stesura dei programmi. Nel mirino la ripresa dell’attività che tra qualche giorno porterà i primi impegni, inaugurati dalle visite di idoneità e i controlli legati alla perdurante emergenza Covid-19. Esami e tamponi restano materia di attualità. A Villa Rostan fervono i preparativi, incastonati tra le decisioni tecniche di fondo e i piani per la riapertura del mercato, prevista in via ufficiale il 1° settembre. Anche l’insediamento della nuova direzione sportiva, già pienamente operativa su più tavoli, sta dando un forte impulso all’analisi del quadro generale, a partire dallo screening della rosa di elementi sotto contratto.