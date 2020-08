Mercato Samp, Osti cerca rinforzi sulle fasce

Gli uomini mercato della Samp stanno studiando i correttivi per La Rosa da mettere a disposizione di mister Claudio Ranieri.

Uno dei ruoli in cui la Sampdoria dovrà intervenire sul mercato è sicuramente il comparto dei terzini. Se a sinistra Tommaso Augello si è preso di prepotenza la titolarità e servirà un sostituto in caso di partenza di Nicola Murru, a destra la situazione è complicata.

Bartosz Bereszysnki non convinto pienamente in questa stagione, ha mercato e per una adeguata offerta può partire. Fabio Depaoli è destinato a restare in blucerchiato, ma Claudio Ranieri lo valuta più offensivo che difensivo. La Sampdoria avrebbe puntato i due terzini destri del Napoli: Kevin Malcuit ed Elseid Hysaj.