Genoa, parole al miele di Blessin per i tifosi rossoblu

Continua la storia d’amore tra il Genoa e il suo allenatore Blessin, nonostante sia nato in un contesto poco felice e con una classifica che fa davvero paura.

“Quello di ieri è stato un gesto eccezionale – ha sottolineato il tecnico -. E’ stato un segnale anche per noi vedere che tifosi, squadra e staff si sono uniti e compattati in queste settimane. Però chiaramente non abbiamo ancora raggiunto niente e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Non c’è motivo di essere troppo sicuri ed euforici. Però vogliamo mantenere l’euforia. Ora serve essere concentrati per mantenere questa strada. Mi fa piacere che i giocatori abbiano preso la via giusta, ma bisogna continuare a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi”.