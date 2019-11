Genoa, Pandev: Gioco sempre con la serenità

Peana alle vecchie volpi. Come il 37enne Rodrigo Palacio. Come il 36enne Goran Pandev. Altro che acerba. L’uva è sempre matura per loro e l’addentano a grappoli. Alla faccia della favola di Esopo.

“Da ragazzino volevo fare strada” l’incipit della prossima puntata di “Serie A Inside”. Il magazine per il mercato estero che promuove il campionato. “L’esperienza ha portato più serenità, rispetto all’ansia dei primi anni. Ho realizzato un sogno. Come quello di acquisire la cittadinanza italiana dopo 18 anni. Vivere in Italia mi ha cambiato la vita. Thiago Motta? Il mister sta dando la sua impronta e infondendo alla squadra fiducia. E’ stato un grande calciatore, è una bravissima persona. In questo ruolo può dare tantissimo. Ho passato con lui alcuni dei migliori momenti della carriera. Ricordo la sua grinta all’Inter: ci caricava tutti”.