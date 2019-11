Genoa, Kouame: un inizio stagione da favola

Cinque reti in campionato senza giocarle tutte. Accelerazioni che spaccano le difese. Una consapevolezza che aumenta a ogni falcata. Il capo-cannoniere del Grifone, Christian Kouamè, sta vivendo un inizio di stagione da favola. Attaccante a tutto campo, guizzante pure nel saper interpretare più ruoli. Nel pomeriggio l’ex Cittadella, tra le stelle della Coppa d’Africa Under 23, tornerà in campo, nel match tra Costa d’Avorio e Sudafrica, per trascinare, come nell’esordio con la Nigeria, i compagni al traguardo della qualificazione. La dirigenza rossoblù si coccola questo colpo di mercato, nello stile dei più riusciti degli ultimi anni. E con ampi margini di crescita.