Genoa, Pandev: con il Frosinone sarà dura

Una settimana incartata tra la gioia di essere diventato cittadino italiano e la presenza n° 400 in Serie A che potrebbe sfogliare domenica.

M’ami o non m’ami? Come una margherita da raccogliere sul prato. “Sincero? Sì, mi sono emozionato. Una cerimonia rapida. E’ stato bello dopo tanti anni in cui vivo qui con la famiglia”.

Ancora l’entusiasmo di un ragazzino nel vederlo correre dietro al pallone. Un amico incontrato presto da cui non si è congedato più.

“L’academy aperta in Macedonia è una delle cose mi danno maggiore soddisfazione, pensando alla possibilità di una vita sana per tanti giovani”.

Tra due giorni si annuncia una battaglia a Marassi.

“Il Frosinone è una squadra in crescita rispetto alla prima parte del campionato. Lo dimostrano i punti nell’ultimo periodo, il rendimento in trasferta e i colpi come due settimane fa a Genova. Sarà dura. Vincere vorrebbe dire tantissimo. Siamo in serie positiva. Non ci vogliamo fermare proprio ora”.