Genoa, Preziosi in visita a Pegli alla squadra

Come la settimana scorsa e quella prima. Come altre volte in precedenza. A due giorni dalla sfida con il Frosinone il presidente Enrico Preziosi ha fatto tappa al ‘Signorini’, a bordo dell’auto guidata da Riccardo, per calarsi nell’atmosfera della pre-vigilia. Tradizione che funziona, non si cambia. Tra i progetti sul tavolo per la Giochi Preziosi, gli impegni relativi alla governance calcistica e i piani di rilancio che bollono sotto il fuoco della passione sportiva, per il patron è un periodo pieno di cose da sbrigare. Dopo i saluti al tecnico Cesare Prandelli, il presidente ha parlato brevemente alla squadra in sala video per una riunione. L’azionista di maggioranza si è poi fermato a Villa Rostan per seguire le operazioni dirette dallo staff e avere ragguagli, dagli stati maggiori, sull’avanzamento dei progetti pianificati. A partire dal consolidamento delle strutture in uso alla prima squadra e al settore giovanile.