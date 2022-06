Genoa, ora è ufficiale: Criscito lascia i rossoblu con Toronto sullo sfondo

Stavolta non si torna più indietro. Domenico Criscito lascia il Genoa.

Trovato l’accordo tra le parti per la risoluzione del contratto che legava il difensore ai rossoblù.

A comunicarlo la società attraverso una nota ufficiale. “Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo!”. Saluta dopo aver collezionato 270 presenze con la maglia del Genoa, per lui alle porte nuova avventura al Toronto, che lo cercava già a gennaio, e sarà al fianco di Insigne nella squadra canadese.