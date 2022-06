Spezia, Pecini sul sorteggio del calendario: Esordio complicato ad Empoli

Pecini commenta il calendario dello Spezia per la stagione 2022/23 sorteggiato oggi.

“Valutare un calendario non è mai facile. Noi dovremo farci trovare pronti, indipendentemente dall’avversario che affronteremo, per ottenere i punti necessari per celebrare un’altra salvezza“. Riguardo l’esordio stagionale contro l’Empoli, Pecini ha detto: “Affronteremo un avversario che ha cambiato allenatore e contro cui non sarà facile. Proveremo fin da subito a sfruttare il fattore ‘Picco’. Interessante anche l’alternanza con le big nelle giornate iniziali e che gli ultimi tre turni del girone di ritorno saranno gli stessi dell’andata. Dobbiamo rimboccarci le maniche ed essere determinati e affamati in vista del nuovo campionato“.