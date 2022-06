Mercato Genoa, il nome per l’attacco è Puscas

Il Genoa continua la ricerca di una punta che gli consenta di giocarsi il pronto ritorno in massima serie.

Si tratta del romeno George Puscas (26 anni) ex Primavera Inter e reduce da una metà stagione in prestito al Pisa in Serie B con 8 gol in 18 presenze.

Il giocatore è rientrato per fine prestito agli inglesi del Reading, per il quale è sotto contratto dal 2019.

In Italia, Puscas ha vestito anche le maglie di Bari, Benevento, Novara e Palermo.

Un buon profilo da affiancare ai giocatori già a disposizione di Blessin per il ritiro che si svolgerà tra qualche giorno in Austria.