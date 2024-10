Genoa, nuovi guai per 777 Partners

Nuovi problemi emergono per il gruppo 777 Partners. Secondo quanto riportato l’australiana Abc News, le autorità statunitensi stanno indagando se gli investitori della compagnia aerea low-cost Bonza abbiano violato le leggi antiriciclaggio.

L’indagine riguarda il denaro investito nella fallita compagnia aerea australiana Bonza, che è sotto esame per verificare se i fondi dei titolari di polizze siano stati utilizzati correttamente o dirottati in modo illegale. Questa situazione aggiunge ulteriori preoccupazioni per il gruppo.

Nel frattempo, i tifosi del Genoa sono da tempo in allarme. La crisi finanziaria del gruppo 777 Partners potrebbe mettere a rischio tutte le società collegate, inclusa la squadra di calcio. Dopo il fallimento dell’acquisizione dell’Everton e la perdita del controllo dello Standard Liegi, resta incerto il futuro del Genoa.

Giovedì sera, l’amministratore delegato Blasquez incontrerà i rappresentanti dei club a Molassana per fare chiarezza sulla situazione, anche se non si prevede che possano emergere notizie significative.