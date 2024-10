Fermato per tentato omicidio il 18enne che ha accoltellato la madre al ventre

È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio il 18enne che ieri pomeriggio ha accoltellato la mamma 45enne al culmine di una lite in casa a Genova.

L’episodio è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo in via Ventotene, tra i quartieri di Oregina e Lagaccio.

Il giovane è stato interrogato in Questura fino a tarda sera dagli investigatori della Squadra mobile e dalla pm Gabriella Dotto.

Secondo quanto ricostruito, il 18enne stava pranzando con la mamma e il fratello di 11 anni quando ha iniziato a discutere e litigare con la 45enne per futili motivi.

A un certo punto l’ha colpita con il coltello con cui stava tagliando la carne.

La madre è stata soccorsa dai sanitari del 118, trasportata in codice rosso e quindi operata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per la perforazione dell’intestino, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stabili.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti, che hanno preso il 18enne e lo hanno portato, in stato di choc, in Questura.