Maltempo in Liguria: allerta gialla sul Centro-Levante fino alle 15

Allerta sulle zone le zone B-C-E. Le previsioni di Arpal

Il maltempo continua a colpire la Liguria. E’, infatti, in corso un’allerta gialla per temporali sul Centro-Levante della regione, interessando le zone B-C-E, comprese Genova, Savona, La Spezia e le valli Scrivia, Trebbia e d’Aveto. L’allerta resterà in vigore fino alle ore 15 di oggi, mercoledì 2 ottobre.

Durante la notte, le precipitazioni si sono concentrate principalmente nell’entroterra della regione, con accumuli di 17mm a Campomorone, 14mm a Torriglia, 12mm a Borzonasca e 11mm a Santo Stefano d’Aveto. Temporali più intensi si sono verificati intorno alle 8 del mattino, con precipitazioni particolarmente forti tra Serra Riccò, Campomorone e Torriglia, dove sono caduti circa 30mm di pioggia in un’ora.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Le previsioni di Arpal

Mercoledì 2 ottobre

Fin dalle prime ore della notte instabile o perturbato con piogge diffuse associate a rovesci o temporali sul Centro-Levante anche di forte intensità; precipitazioni più sparse sul Ponente; residua instabilità nel pomeriggio-sera sul Centro-Ponente, sul Levante possibili rovesci localmente forti con fenomeni in graduale attenuazione serale. Vento: moderati o forti al mattino, rafficati sui capi costieri esposti e sui crinali; a rotazione ciclonica nel pomeriggio-sera con intensità fino a moderate lungo le coste. Mare: molto mosso per onda di libeccio, localmente agitato a largo delle coste del Centro-Levante. Segnalazioni protezione civile: temporali forti, quantitativi elevati, intensità moderate, venti forti.

Giovedì 3 ottobre

Nuova fase instabile, con precipitazioni associate a rovesci o temporali, puntualmente anche forti, in movimento da Ponente a Levante nel corso della giornata. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Vento: prevalentemente moderati settentrionali, anche rafficati agli sbocchi vallivi, tendenti a forti nel pomeriggio-sera lungo le coste del Centro. Mare: prevalentemente mosso, fino a molto mosso a largo delle coste del Centro-Ponente. Segnalazioni protezione civile: venti forti.