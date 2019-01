Genoa-Milan, sfida numero 51 al Ferraris

Lunedì sarà il match n° 51 in Serie A tra Genoa e Milan allo stadio Luigi Ferraris.

I rossoneri hanno vinto l’ultimo precedente lo scorso marzo dopo tre sconfitte consecutive. Sono stati 14 i successi del Grifone, 17 quelli marcati dagli ospiti con 19 pareggi. La prima sfida da allenatori nel massimo campionato tra mister Prandelli (media punti 1.51) e il collega Gattuso (1.74). Con la maglia del club più antico in Italia Suso aveva collezionato 19 presenze e 6 gol dal gennaio al maggio 2016. In 121 gare, sempre di Serie A, Bertolacci aveva realizzato 13 reti. Per Laxalt invece 111 match e 7 gol con il Grifone. Una presenza (a Bologna) per un altro ex, il portiere (Antonio) Donnarumma. 27 presenze e 8 segnature infine per Lapadula con Ac Milan nel 2016/17.