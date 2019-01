New York, Tappan Zee Bridge buttato giù con l’esplosivo. Inaugurato nel 1955 | Video

Certo, non ci sono edifici sottostanti come a Genova, ma solo l’acqua del fiume Hudson. Però nello Stato di New York non la fanno tanto complicata.

Il Tappan Zee Bridge ieri è stato demolito con l’esplosivo sotto gli occhi di migliaia di persone, che si sono recate nel Comune di Tarrytown per assistere allo spettacolo.

Ciò che rimaneva del vecchio ponte è finito in acqua e i detriti saranno rimossi in breve tempo.

Il Tappan Zee Bridge era stato inaugurato nel 1955 ed era considerato una delle infrastrutture più fatiscenti in Usa. C’è chi dice che, prima di attraversarlo, bisognava farsi il segno della croce.

Diversi automobilisti e residenti della zona avevano denunciato come le lastre d’acciaio si spostassero al passaggio dei mezzi, fornendo scorci inquietanti attraverso le crepe stradali.

In ogni caso, la vecchia struttura è già stata sostituita da un nuovo ponte che porta il nome del Governatore Mario M. Cuomo Bridge, anche se tra le polemiche di chi voleva lasciare il vecchio nome di Tappan Zee Bridge.

Il collegamento è un raccordo che unisce il traffico dell’Interstate 87 tra le contee di Westchester e Rockland, circa 30 miglia (50 chilometri) a nord della città di New York, in uno dei punti più ampi del fiume Hudson.

(Il video è stato pubblicato su YouTube dall’utente Tony Cruz).