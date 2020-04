Genoa, Masiello: Dispiaciuti per questo difficile momento

Masiello tornato per dare una mano alla difesa del Genoa fa il punto della situazione.

“Come passo queste settimane? È stata una botta pesante per tutti, sono molto vicino alle famiglie colpite dal lutto. Mi dispiace aver visto soffrire le persone. Quando sei in casa con le figlie il tempo passa velocemente, poi c’è l’aspetto fisico dove lavoro per tenermi in forma in vista della ripresa che speriamo avvenga presto”. “Il problema, forse, è stato affrontato con confusione dalle istituzioni. Non si sa quanto possa durare ancora perché ci sono contagi”.